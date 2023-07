Mann stahl über 200.000 Ostereier: Haftstrafe

Pool wurde von Richter Anthony Lowe am Shrewsbury Crown Court zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt.

Ein Mann, der von der Polizei als "Osterhase" bezeichnet wurde, ist wegen des Diebstahls von 200 000 Schokoladeneiern zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Am 11. Februar stahl der 32-jährige Joby Pool aus England Cadbury-Creme-Eier im Wert von 40.000 Dollar, nachdem er in eine Industrieanlage eingebrochen war und sich mit der Beute in einem gestohlenen Lastwagen davongemacht hatte.

Haftstrafe

Pool wurde von Richter Anthony Lowe am Shrewsbury Crown Court zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Hälfte davon im Gefängnis, die andere Hälfte auf Bewährung, mit Anrechnung von 6 Monaten Untersuchungshaft.

Sein "Eierhändler-Diebstahl" fand ein Ende, als er von der Polizei festgenommen wurde.