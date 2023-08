Burger King Koch verpasste 27 Jahre keine Schicht: Bekommt jetzt Mega-Spende

Ein Angestellter von Burger King, der für Aufsehen sorgte, nachdem bekannt wurde, dass er seit 27 Jahren keinen einzigen Arbeitstag versäumt hatte, hat mehr als 400 000 Dollar an Spenden erhalten.

Kevin Ford war 27 Jahre lang Koch und Küchenchef bei Burger King im McCarren International Airport in Las Vegas. Letztes Jahr wurde er durch einen TikTok-Beitrag bekannt, mit dem er einen Meilenstein feierte: In all der Zeit hatte er keine einzige Schicht versäumt.

Bekam nur kleine Aufmerksamkeit

Die Restaurantmanager belohnten ihn mit einer "Goodie"-Tüte, die eine Kinokarte, Süßigkeiten, Stifte, Schlüsselanhänger, eine Starbucks-Tasse und andere Dinge enthielt. Nutzer, die sich das Video ansahen, wiesen schnell darauf hin, was für eine billige Belohnung das für einen Mann ist, der so viel Arbeit geleistet hat - ein Nutzer bezeichnete es als "beleidigend".

Fords Tochter startete daraufhin eine GoFundMe-Sammelaktion für ihren Vater, der ihrer Meinung nach so viele Jahre in dem Fastfood-Laden gearbeitet hat, um ihr und ihren Geschwistern das Studium zu ermöglichen. Die Spendenaktion fand regen Zuspruch, und viele spendeten , um den Meilenstein zu feiern. Einige Prominente schlossen sich sogar an und spendeten für den Mann.

Ford sagte, er wolle das Geld verwenden, um alle seine Enkelkinder zu besuchen und seinen Ruhestand zu finanzieren - und nach einem Jahr hat er es geschafft, über 400.000 Dollar zu sammeln.