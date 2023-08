Katze fünf Wochen lang eingeklemmt: Nun schnurrt sie wieder bei der Besitzerin

Das Glück lag nur wenige Häuser entfernt, als eine aufmerksame Airbnb-Besitzerin den entscheidenden Tipp gab.

Die Katze Arthur war unter dem Boden ihres Nachbars eingeklemmt worden. Fünf Wochen konnte sich niemand erklären, wohin die Katze verschwunden war. Die Suche nach Arthur führte seine verzweifelte Besitzerin Jo Rymill durch eine emotionale Achterbahn. Sie verteilte Flugblätter, klopfte an Türen und setzte ihre Hoffnung auf soziale Medien.

Glücksfund

Doch das Glück lag nur wenige Häuser entfernt, als eine aufmerksame Airbnb-Besitzerin den entscheidenden Tipp gab. Ein leises Miauen, das unter dem Fußboden gefangen war, führte zu einer dramatischen Rettungsaktion.

© SWNS

In einem Wettlauf gegen die Zeit eilten Nachbarn herbei, um die Dielen aufzureißen und Arthur aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die Rettungsaktion dauerte nur 12 Minuten, aber in dieser kurzen Zeit verwandelte sich die Verzweiflung der Besitzer in ungläubige Freude. Jo Rymill erinnert sich, wie sie mit Popcorn in der Kino-Warteschlange stand, als die rettende Nachricht kam. "Wir sprangen ins Auto und rasten nach Hause", erzählt sie, "und auf dem Heimweg sagte ich: 'OMG! Er ist es!'"

Der tapfere Arthur hatte mehr als eines seiner neun Leben verbraucht, nachdem er am 8. Juni aus dem Haus verschwunden war. Nach seiner befreienden Rettung wurde er zu einem Notfalltierarzt gebracht, wo er 24 Stunden am Tropf hing. Nun ist die Katze wieder bei ihrem Frauchen und kann das Leben genießen.