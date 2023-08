'Schlampe totgeschossen': Bub (6) schießt Lehrerin nieder

Der Junge zückte eine 9-Millimeter-Handfeuerwaffe aus seiner Jackentasche und schoss auf seine Lehrerin Abigail Z.

Ein schockierender Vorfall erschüttert den US-Bundesstaat Virginia: Ein sechsjähriger Junge hat in einer Grundschule seine Lehrerin niedergeschossen. Laut Gerichtsdokumenten gab der junge Täter nach der grausamen Tat keine Reue zu erkennen. Er soll gerufen haben: "Ich habe diese Schlampe tot geschossen."

Bub zückte Waffe

Die schrecklichen Ereignisse spielten sich am 6. Januar in der "Richneck Elementary School" in Newport News ab. Der Junge zückte eine 9-Millimeter-Handfeuerwaffe aus seiner Jackentasche und schoss auf seine Lehrerin Abigail Z. Die Frage der Lehrerin, was er damit vorhabe, beantwortete der Junge mit erschreckenden Worten: "Ich habe es getan. Ich habe gestern Abend die Waffe meiner Mutter bekommen." Anschließend verletzte er die Lehrerin schwer, bevor er von einer Kollegin gestoppt wurde.

Besonders schockierend: Der sechsjährige Täter hatte die Waffe offenbar von seiner Mutter gestohlen. Die Mutter hatte sich bereits zuvor schuldig bekannt, illegal eine Schusswaffe erworben und besessen zu haben. Sie muss mit bis zu 25 Jahren Gefängnis rechnen. Der Minderjährige bleibt hingegen straffrei.

Die verletzte Lehrerin Abigail Z. musste mehrere Operationen über sich ergehen lassen und hat eine Klage in Höhe von 40 Millionen Dollar gegen die Schule eingereicht. Sie behauptet, dass Warnungen über den möglichen Waffenbesitz des Jungen zuvor ignoriert wurden. Die Schule arbeitet eng mit der Polizei zusammen, um den Vorfall aufzuklären.