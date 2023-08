Drogenschmugglerin stopfte sich Kokainpillen in ihre Vagina

Sie wurde am internationalen Flughafen Ezeiza in Buenos Aires, Argentinien, angehalten, wo die massive Drogenmenge vor ihrem Flug nach Barcelona, Spanien, entdeckt wurde.

Ein Flughafenscan ergab, dass eine 20-jährige Frau Kokainpillen im Wert von über 30.000 Euro bei sich trug. Die namenlose 20-Jährige hatte 11 Kapseln der Klasse-A-Droge in ein Kondom gestopft und in ihre Vagina eingeführt sowie 67 weitere Kapseln eingenommen.

Scan enthüllte Plan

Sie wurde am internationalen Flughafen Ezeiza in Buenos Aires, Argentinien, angehalten, wo die massive Drogenmenge vor ihrem Flug nach Barcelona, Spanien, entdeckt wurde. Insgesamt hatte die Frau Kokain im Wert von bis zu 31.600 Euro bei sich, das sie eingenommen hatte, sowie weitere 5.500 Euro der Droge der Klasse A, die in ihre Vagina gestopft worden war.

Verdächtige Arbeiter entdeckten dann die Kapseln im Inneren der Drogenkurierin, die als zierlich und nicht schwerer als 50 kg beschrieben wurde. Sie fügten hinzu, dass sie in ihrem Besitz einen neu ausgestellten Reisepass hatte und nervös wirkte, als sie durch den Zoll ging.