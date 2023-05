Mädchen (11) hat höheren IQ als Albert Einstein

Ein 11-jähriges Wunderkind mit höherem IQ als Einstein will als NASA-Astronautin den Mars besiedeln.

Bei Ahara Pérez Sánchez wurde im Alter von drei Jahren Autismus diagnostiziert, mit fünf Jahren schloss sie die Grundschule ab, ein Jahr später die Mittel- und Oberschule - jetzt macht sie ihren Master. Ahara Pérez Sánchez hofft, eines Tages als Astronautin für die NASA zu arbeiten, und hat bereits erklärt, dass sie den Mars besiedeln möchte.

Hoher IQ-Wert

Das autistische Kind aus Mexiko-Stadt, Mexiko, erreichte in ihrem IQ-Test einen erstaunlichen Wert von 162, der IQ-Wert von Albert Einstein lag bei 160. Ahara wuchs in dem einkommensschwachen Viertel Tláhauc auf und wurde wegen ihrer Entwicklungsstörung, die bei ihr im Alter von drei Jahren diagnostiziert wurde, oft schikaniert.

Im Gespräch mit Marie Claire Mexico sagte ihre Mutter Nayeli Sánchez: "Die Lehrer waren nicht sehr einfühlsam, sie sagten mir, dass ich mir wünsche, sie würde eine Aufgabe zu Ende bringen. Sie begann, sich selbst auszugrenzen, sie wollte nicht mit ihren Klassenkameraden spielen, sie fühlte sich fremd, anders. Eine Zeit lang konnte sie in der Schule sein, aber dann konnte sie nicht mehr, sie schlief ein, sie wollte nichts mehr tun."

Mobbingopfer in der Schule

Um ihrer Tochter zu helfen, mit den Folgen des Mobbings fertig zu werden, meldete sie sie zu einer Therapie an und bekam bald den Rat, sie auf das Center for Attention to Talent (CEDAT) zu schicken, eine Schule für begabte Kinder - wo ihr unglaublicher IQ bestätigt wurde.

Die 11-Jährige hat außerdem bereits einen Bachelor-Abschluss in Systemtechnik von der Universität CNCI erhalten und studiert derzeit einen Masterstudiengang in Mathematik an der Technologischen Universität von Mexiko. Sie wird nun ihren Master-Abschluss machen, in der Hoffnung, sich ihren Traum von der Erkundung des Mars zu erfüllen.