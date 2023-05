Wegen Handy: Schülerin sprüht Lehrer Pfefferspray ins Gesicht

Die Schülerin verlangte ihr Handy zurück, nachdem ein Lehrer es während des Unterrichts konfisziert hatte, und sprühte ihm daraufhin aus nächster Nähe Pfefferspray ins Gesicht, so dass der Lehrer in die Knie ging.

Der dramatische Vorfall ereignete sich am Freitag während des Unterrichts an der Antioch High School im US-Bundesstaat Tennessee und wurde in einem Reddit-Beitrag veröffentlicht. Ein Reddit-Nutzer behauptete, die Schülerin habe "SMS geschrieben und nach Antworten für ihre Schularbeiten gegoogelt", woraufhin ihr Telefon von einem Lehrer konfisziert wurde. Das einminütige Video zeigt die Konfrontation, als die Schülerin vor das Klassenzimmer ging und versuchte, ihr Handy zurückzubekommen.

Unfassbarer Fall

Die Kamera folgte dann dem Mädchen und der Lehrerin auf den Flur, wo die Lehrerin sagte: "Sie hat mich gerade mit Pfefferspray besprüht: "Sie hat mich gerade mit Pfefferspray besprüht." "Gib mir mein Handy!", sagte die Schülerin und hielt das Pfefferspray nahe an das Gesicht der Lehrerin und sprühte ein zweites Mal. Der Lehrer schrie vor Schmerz auf und fiel mit dem Rücken gegen das Mädchen auf die Knie.

Lehrer aus anderen Klassenzimmern kamen auf den Flur, um Hilfe zu leisten, und das Mädchen fragte wiederholt: "Kann ich mein Telefon haben? Kann ich mein Telefon haben? "Ich brauche mein Telefon." Als der Lehrer wieder aufstand, hustete er und der Kameramann sagte: "Wegen eines Telefons? Das ist doch verrückt!" Das Mädchen ging unbeeindruckt zu dem Lehrer und bat erneut um ihr Telefon, woraufhin der Lehrer sagte: "Sie haben mich mit Pfefferspray besprüht!" Und sie antwortete: "Okay, gib mir mein Telefon." " Nein, du kannst dein Telefon nicht haben!", sagte er.



Mit welchen Konsequenzen die Schülerin zu rechnen hat, ist unklar.