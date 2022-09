Neue App lässt Katzen sprechen

Die App "MeowTalk" könnte Besitzern helfen, herauszufinden, was ihre Katzen zu sagen versuchen. Die App wurde in Japan bereits mehr als 17 Millionen mal heruntergeladen.

Es ist ein Mysterium für viele Katzenbesitzer: "Was will mir meine Katze mit dem Miau sagen". Diese Fragen sollen bald der Vergangenheit angehören. Eine App aus Japan will nun jeden Miau Typ entschlüsseln und übersetzen. Die Gründer von MeowTalk geben an, eine Formel gefunden zu haben, mit der sie das Miauen einer Katze identifizieren und in menschliche Sprachen übersetzen können.

Es gibt sogar eine Alexa-ähnliche Funktion, die automatisch Katzengeräusche erkennt und den Besitzern eine Übersetzung auf ihr Telefon schickt, wenn sie erkannt werden. Die App erkennt ein Katzengeräusch, verknüpft es mit einer von 13 voreingestellten Lautäußerungen und gibt dann die entsprechende Bedeutung in der menschlichen Sprache aus. Zu den Sätzen gehören "Füttere mich", "Ich bin wütend", "Lass mich in Ruhe" und der Satz, den die meisten Katzenbesitzer hören wollen - "Ich bin verliebt".

Aus der Beschreibung geht folgendes hervor: "Jede Katze hat ihr eigenes, einzigartiges Vokabular, das sie verwendet, um mit ihren Besitzern immer im selben Kontext zu kommunizieren. Das ist nicht unbedingt eine Sprache... aber wir können maschinelles Lernen einsetzen, um das Miauen einer Katze zu interpretieren und in eine für Menschen lesbare Sprache zu übersetzen."