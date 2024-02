Subway-Surfer haben Sex auf fahrender U-Bahn

Die waghalsige Aktion dieser beiden New Yorker erhitzt die Gemüter.

Schon seit Jahren sorgen die Aktionen so genannte U-Bahn-Surfer für Aufregung, einen solchen Vorfall gab es bisher aber wohl noch nie. In New York wurden zwei Männer dabei beobachtet, wie sie Sex auf einem fahrenden Zug hatten.

Jonathan Eli postete die beiden Bilder auf X (Twitter). Der Vorfall ereignete sich am 9. Februar auf einem Zug der Linie 7 zur Mittagszeit. Zu sehen ist neben dem Liebespaar auch noch eine weitere Person.

© X (Twitter)

Der Vorfall sorgte für große Empörung in den USA. Ein Sprecher der New Yorker Verkehrsbetriebe (MTA) zeigte sich gegenüber der „New York Post“ fassungslos: „Das Einzige, was noch dümmer ist, als auf einem U-Bahn-Zug zu fahren, ist, dabei die Hosen runterzulassen. Diese rücksichtslosen Clowns denken nicht daran, was passiert, wenn ihr dummer Stunt schiefgeht.“