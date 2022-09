Toilettengang verweigert: Mann prügelt sich in Flugzeug mit Flugpersonal

Ein Fluggast einer amerikanischen Fluglinie wollte auf die Toilette gehen. Er entschied sich dafür, trotz seines Economy Class Platzes, auf das WC der First Class, gehen zu wollen. Das Flugpersonal verweigerte ihm aber den Zutritt dazu, woraufhin der Passagier seine Beherrschung verlor. Zuerst pöbelte er andere Fluggäste an, anschließend kam es zu einem kleinen Gerangel mit einem Flugbegleiter. Diesem wurde die Situation zu viel, weshalb er sich umdrehte, um in Richtung der Piloten zu gehen, um diese zu verständigen. Der aufgebrachte Toilettengänger wollte aber noch einen drauf setzen, rannte dem Flugbegleiter hinterher und schlug ihn mit der Faust volle Wucht in den Nacken.

Mehrere Flugbegleiter und andere Passagiere schafften es dann, den Störenfried mit Kabelbinder zu fesseln. Dieser wurde dann nach der Landung in Los Angeles vom FBI verhaftet und von der US-Staatsanwaltschaft angeklagt. Im schlimmsten Fall drohen ihm nun 20 Jahre Haft, wegen "Störung des Flugpersonals und der Flugbesatzung".

Violence in the air: a friend was travelling from Cabo to LAX, when a passenger hit a flight attendant for not letting use him the first class bathroom. He was later restrained by other passengers and arrested upon touchdown. The video shot was by Barrie Livingstone pic.twitter.com/PntVqWyWs9