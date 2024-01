Unfassbar: Braut stellt DIESE Regeln für ihre Hochzeit auf

Geht diese Braut zu weit? Ihre Brautjunfger ist jedenfalls verzweifelt.

Dass sich am Hochzeitstag in der Regel alles um die Braut dreht, ist nichts Neues. Was aber diese Frau für den schönsten Tag ihres Lebens fordert, geht vielen zu weit. Eine verzweifelte Brautjungfer hat sich nun an die Reddit-Gemeinde gewandt.

So soll ihre Freundin Lena (34) 12 knallharte Regeln an ihre Brautjungfern aufgestellt haben

Keine sichtbaren Tattoos. Diese müssen entfernt oder mit Makeup abgedeckt werden. Jacken oder lange Ärmel sind nicht erlaubt, um sie zu verbergen. Ein volles Haar. Keine rasierten Seiten oder Rücken. Wenn die Frisur nicht akzeptabel ist, muss eine Perücke professionell angebracht werden. Das Haar muss blond oder schwarz sein. Haare und Makeup werden von meinem Make-up-Künstler und Friseur gemacht. Das Haar darf nicht zu kurz sein. Es muss geflochten werden können. Wenn das Haar zu lang ist, bis zur Taille, muss es geschnitten werden. Nägel, einschließlich Zehen, müssen von meinen Damen im Nagelsalon professionell gemacht werden und in meiner genehmigten Farbe und Länge sein Sie müssen in ein Kleid in Größe 36 passen. Es dürfen keine zu großen oder zu engen Kleider sein. Die Kleider wurden nur in Größe 36 bestellt! Kein Schmuck, einschließlich Eheringe oder Verlobungsringe. Keine braunen Augen. Das ist die Augenfarbe von "James" und mir, daher müssen Sie Kontaktlinsen tragen. Blaue Augen sind Pflicht. Keine starken Bräunungen. Keine sichtbaren Narben. Keine Brille tragen, entweder Kontaktlinsen verwenden oder ohne für den Tag auskommen.

Für die 35-jährige Brautjungfer gehen diese Regeln jedenfalls zu weit. Sie hat ihrer Freundin für die Hochzeit abgesagt.