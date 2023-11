Frau ging fremd: Freund hegt fiesen Racheplan

Die Reue der Fremdgeherin wird durch ihre Ausreden überschattet - der Tod ihres Vaters und die Abwesenheit ihres Partners im Ausland dienten als Entschuldigung für ihren Fehltritt.

In einem Liebesdrama in London stehen fünf Jahre des Betrugs und der Rache im Mittelpunkt. Eine junge Britin gesteht, vor fünf Jahren ihren Freund betrogen zu haben. Doch statt Vergebung plant der Hintergangene eine bittere Rache: Er will mit fünf anderen Frauen schlafen, als Vergeltung für jedes Jahr des Schweigens.

Fremdgeherin entdeckt

Die Reue der Fremdgeherin wird durch ihre Ausreden überschattet - der Tod ihres Vaters und die Abwesenheit ihres Partners im Ausland dienten als Entschuldigung für ihren Fehltritt. Jahre vergingen, bis der betrogene Freund die Wahrheit erfuhr und nun auf Rache sinnt. Die betrogene Frau, empört über seine geplante Vergeltung, bezeichnet ihn als "erbärmlich und böse".



Experten wie Jane O'Gorman, eine gefragte Ratgeberin für Beziehungsprobleme, schalten sich ein. O'Gorman rät dazu, die Situation ernst zu nehmen und dem drohenden Betrug entgegenzuwirken. Sie betont, dass Rache nicht die Lösung sei und dass der aktuelle Rachefeldzug als geistige Folter betrachtet werden müsse.



Die Expertin sieht das Paar an einem kritischen Punkt und warnt vor zunehmender Toxizität und Wut. Die betrogene Frau steht vor der Entscheidung, die Beziehung zu beenden oder ihrem Freund mehr Zeit zu geben, um mit ihrem Fehlverhalten umzugehen.