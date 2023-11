Defekte Therme: 9 Verletzte bei Gas-Austritt in Wien-Favoriten

Aufregung in Wien-Favoriten. Nach einem Gas-Austritt wurden 9 Menschen verletzt.

Alarm am Samstagmorgen in Favoriten. Nachdem bei einer defekten Therme Gas ausgetreten war, musste iin Wien Favoriten in der Troststrasse ein Wohnhaus evakuiert werden.

Zu dem Vorfall wurden mehrere Krankenwägen gerufen, es gab neun Verletzte, eine Person musste sogar ins Spital gebracht werden. Die anderen acht Personen konnten wieder in häusliche Pflege entlassen werden.

Wie es zu der defekten Therme gekommen war, ist derzeit noch unklar.