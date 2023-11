OnlyFans-Model will Bier aus Scheiden-Pilz brauen

Die Influencerin, bürgerlich Kaitlyn Siragusa, erreicht auf Plattformen wie OnlyFans und Twitch ein Millionenpublikum.

Amouranth (29), die bekannte Twitch-Streamerin aus Texas, plant, die Welt des Biers zu revolutionieren. In Zusammenarbeit mit einer polnischen Brauerei, "The Order of Yoni", kündigte sie an, ein einzigartiges Bier auf den Markt zu bringen - gebraut aus ihrer eigenen Vaginal-Hefe.

Die ehrgeizige Influencerin, bürgerlich Kaitlyn Siragusa, erreicht auf Plattformen wie OnlyFans und Twitch ein Millionenpublikum. Um ihre Fans zu überraschen, enthüllte sie kürzlich ihre neueste Zusammenarbeit, wie die "New York Post" berichtet.

Das besondere an ihrem Bier? Die Brauhefe wird angeblich aus Bakterien ihrer eigenen Vagina gewonnen, was dem Getränk einen cremigen und süßen Geschmack verleihen soll. Amouranth ist sich sicher, dass die Leute es kaufen werden, auch wenn sie nicht sicher ist, ob sie es wirklich trinken.

Die Twitch-Ikone erklärt den Prozess, wie sie an die besondere Zutat gelangt ist. Sie besuchte ihren Gynäkologen für einen Pap-Abstrich, der normalerweise zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs verwendet wird. Die Brauerei betont jedoch, dass keine direkte Verwendung von Scheidenhefe erfolgte. Stattdessen wurden einige Bakterien aus Amouranths Vaginal-Abstrich isoliert und im Labor zur Produktion von Milchsäure gezüchtet, einem entscheidenden Bestandteil im Brauwasser.

Ob es sich um echte Vagina-Hefe handelt oder nicht, bleibt ungeklärt. Amouranth, die im letzten Jahr Aufsehen erregte, als sie ihre eigenen Fürze in Gläser abfüllte und online für 1000 Euro verkaufte, weiß offensichtlich, wie man Kontroversen in lukrative Geschäfte umwandelt. Zuvor behauptete sie, innerhalb eines Monats 1,1 Millionen Dollar bei OnlyFans verdient zu haben.