Sorgerechts-Drama: Vater schießt auf Polizisten

Ein bewaffneter Mann verschanzte sich mit einem Kind in seinem Haus und eröffnete in der Nacht das Feuer auf die Polizei.

Ein Sorgerechts-Drama hält Vieritz in Deutschland seit 20 Stunden in Atem. Am Freitagmittag rückte die Polizei in den Brandenburger Ort aus, unterstützt von einer SEK-Einheit. Der Auslöser war ein Gerichtsbeschluss auf Anregung des Jugendamtes, wie eine Polizeisprecherin am Abend bestätigte.

Mann schoss auf Polizisten

Nach Informationen der BILD handelt es sich möglicherweise um einen Sorgerechtsstreit. Ein bewaffneter Mann verschanzte sich mit einem Kind in seinem Haus und eröffnete in der Nacht das Feuer auf die Polizei. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.



Um das Kind zu schützen, wurde ein SEK hinzugezogen. Seit 1 Uhr in der Nacht befindet sich das Kind in der Obhut des Jugendamtes. Der Einsatz dauert an. Eine Verhandlungsgruppe ist seit Samstagmorgen vor Ort. Rund 80 Kräfte sind im Einsatz, die Lage wurde als "statisch" beschrieben.



Der Kontakt zum Mann besteht bisher nicht. "Maßnahmen werden ergriffen, um seiner habhaft zu werden", sagte Polizeidirektor Christian Hylla. Die Bewohner wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Dorf und Durchgangsstraßen sind abgeriegelt. Ob und wann ein Zugriff erfolgt, bleibt unklar.