Dies ist die längste zu Fuß begehbare Strecke auf der Erde

Während die Menschen fast jeden Zentimeter unseres Planeten erforscht haben, gibt es immer noch eine Reise, die noch niemand gemacht hat.

Die Route ist die längste begehbare Strecke der Erde und führt von Südafrika bis in den Osten Russlands. Wer die ehrgeizige Wanderung in Erwägung zieht, muss in der russischen Hafenstadt Magadan beginnen und im sonnigen Kapstadt ankommen- und dabei fast 22.387 km zurückgelegt haben.

© GoogleMaps

Der Urlaub sollte jedoch aufgespart werden, denn es soll ganze 187 Tage oder rund 4.800 Stunden Non-Stop-Wanderung benötigen, um die Strecke zu bewältigen. Viele der Regionen entlang der Route sind von schweren Konflikten betroffen, wie etwa der Südsudan, in dem bis 2020 ein Bürgerkrieg herrschte.