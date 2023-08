Rätsel um Lil Tay: Ist Influencer-Star in Wirklichkeit noch am Leben?

„Schweren Herzens teilen wir die erschütternde Nachricht vom plötzlichen und tragischen Ableben unserer geliebten Claire mit“, teilte die Familie der kanadischen Influencerin via Instagram mit. Offenbar ist auch ihr 21-jähriger Bruder tragischerweise verstorben. Die 14-jährige Lil Tay soll als Beifahrerin bei einem Autounfall gewesen sein, der beiden das Leben kostete.

Doch nun gibt es Zweifel an dem Tod der beiden Jugendlichen. Kurz nach dem Ableben meldeten sich ein Account, der sich als Jason, der Bruder von Lil Tay (14), ausgab, und behauptete, dass beide am Leben seien, und fügte hinzu, dass ihre Eltern, die Zugang zu dem Account haben, Fehlinformationen verbreiten würden. Zudem schrieb der Account, der sich als Jason ausgab, dass ihre Eltern wolle, dass die beiden aus dem Internet verschwinden und das Tay missbraucht haben.

Someone tell me what is going with the Lil Tay situation ???? pic.twitter.com/KwZ9bXkxSy