Frau wird mit zwei Vaginas geboren: Jetzt ist sie Mutter

Varga hatte ihr ganzes Leben lang eine Niere zwei Gebärmutter, eine 'normale Vagina' und eine 'blinde Vagina'

Eine ungarische Frau, die mit zwei Gebärmüttern, zwei Vaginas und zwei Zervixen geboren wurde, trotzte allen Widrigkeiten und brachte im Juli 2023 ein "Wunderbaby" zur Welt. Im Alter von 28 Jahren wurde bei Adel Varga das Herlyn-Werner-Wunderlich-Syndrom diagnostiziert, eine extrem seltene Erkrankung, die nach Angaben der National Institutes of Health häufig das Risiko von Komplikationen wie Endometriose und Unfruchtbarkeit erhöht.

Langer Leidensweg

© Adel Varga/Facebook

Varga hatte ihr ganzes Leben lang eine Niere zwei Gebärmutter, eine "normale Vagina" und eine "blinde Vagina" - was bedeutet, dass sie einen sehr kurzen Kanal hat. Sie verbrachte Jahre unter Schmerzen und erfuhr erst als junge Erwachsene von ihrer seltenen Erkrankung.

© Adel Varga/Facebook

"Ich litt seit meinem 14. Lebensjahr unter starken Schmerzen bei der Periode, und ich wusste, dass etwas nicht stimmte", sagte Varga der Nachrichtenagentur Caters. Im Alter von 20 Jahren, so Varga, wurde bei ihr ein Uterus didelphys diagnostiziert, ein seltener Geburtsfehler, bei dem die Patientin mit zwei Gebärmüttern geboren wird.

© Adel Varga/Facebook ×

OP notwendig

"Ich hatte eine normale Vagina und eine blinde Vagina sowie einen zweiten Gebärmutterhals", verriet sie. "Man konnte sie nicht sehen, weil meine blinde Vagina voller Menstruationsblut war." Varga unterzog sich einer Vaginalseptum-Operation, bei der ein Loch in die blinde Vagina geschnitten wurde, so dass das Blut aus ihr herausfließen konnte, was ihre unerträglichen Schmerzen linderte.

Nach der OP fiel es der Frau schwer schwanger zu werden und ihre Ärzte rieten der Ungarin auch davon ab. "Ich begann, unter Rückenschmerzen auf der linken Seite zu leiden, und eines Tages war es so schlimm, dass ich dachte, ich hätte Nierensteine, also wurde ich zu einer Ultraschalluntersuchung geholt", erinnert sie sich. Mit 28 Jahren erfuhr sie, dass sie nur eine Niere hatte, und es wurde Herlyn-Werner-Wunderlich diagnostiziert.

Wenig später wurde die Frau jedoch schwanger und brachte ihr Baby am 13. Juli ohne Komplikationen auf die Welt.