In diesem Gefängnis kümmern sich Insassen um Katzen

Der Erfolg des Programms liegt in seiner doppelten Wirkung auf das Wohlergehen der Katzen und die Rehabilitation der Gefangenen.

Ein Gefängnis in Indiana hat ein Programm gestartet, bei dem Katzen aus dem Tierheim von Häftlingen aufgenommen und gepflegt werden.

Doppelter Gewinn

© indianacorrection/Instagram ×

Die Initiative kommt sowohl den Katzen als auch den Gefangenen zugute: Die Katzen, die Schwierigkeiten haben, Menschen zu vertrauen, werden geduldig versorgt, was ihre Chancen auf eine Adoption erhöht, während die Gefangenen wertvolle Erfahrungen in der Pflege von Lebewesen sammeln und so ihr Verantwortungsbewusstsein stärken.

© indianacorrection/Instagram ×

Der Erfolg des Programms liegt in seiner doppelten Wirkung auf das Wohlergehen der Katzen und die Rehabilitation der Gefangenen.