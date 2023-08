Legendärer Schumi-Ferrari kommt unter den Hammer

Der F2001b, der nicht nur Schumis Weltmeisterschaftserfolg, sondern auch seine Teilnahme an den ersten beiden Rennen 2002 markiert, wird zwischen dem 16. und 19. August in Monterey, Kalifornien, versteigert.

Die Formel-1-Historie wird lebendig, denn ein begehrtes Stück Rennsportgeschichte steht zum Verkauf. Das renommierte Auktionshaus RM Sotheby's bringt den modifizierten F2001b unter den Hammer.

Gewann mit dem Auto die WM

Der F2001b, der nicht nur Schumis Weltmeisterschaftserfolg, sondern auch seine Teilnahme an den ersten beiden Rennen 2002 markiert, wird zwischen dem 16. und 19. August in Monterey, Kalifornien, versteigert.

Die abgeänderte Version des 2001-Boliden kamen bei den Rennen in Australien und Malaysia zum Einsatz. In Australien siegte Schumacher souverän, in Malaysia wurde er dritter.

Der F2001b, der nicht nur Schumis Weltmeisterschaftserfolg, sondern auch seine furchtlose Teilnahme an den ersten beiden Rennen 2002 markiert, wird zwischen dem 16. und 19. August in Monterey, Kalifornien, versteigert. Experten schätzen, dass der F2001b bei der Auktion eine ähnliche Summe wie der F2002 erzielen wird. Der Verkäufer des 600 Kilogramm schweren und 800 PS starken F2001b ist ein leidenschaftlicher Schweizer Sammler.