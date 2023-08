Wegen 2 Croissants: Dieben droht bis zu zehn Jahre Haft

Mit einem lauten Krach zerschmetterten die Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag die Schaufensterscheibe des Ladens.

Zwei Gauner konnten nicht widerstehen und brachen in ein Geschäft ein, um an Schokoladen-Croissants zu gelangen. Der Fall ereignete sich im polnischen Cieszynie in der Woiwodschaft Schlesien.

Lange Strafe droht

Mit einem lauten Krach zerschmetterten die Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag die Schaufensterscheibe des Ladens. Aufmerksame Anwohner wurden von dem Geräusch geweckt und alarmierten umgehend die Polizei. Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass die Täter bereits die Flucht ergriffen hatten. Doch die schnelle Reaktion der örtlichen Sicherheitskräfte führte zur raschen Ergreifung der Naschkatzen.

Die Diebesbeute? Lediglich zwei Schokoladen-Croissants im Wert von ein paar Złoty. Ein wahrhaft kurioser Raubzug, der jedoch teuer zu stehen kommen sollte. Der angerichtete Sachschaden wurde auf ungefähr 2500 Złoty (entsprechend 560 Euro) geschätzt.

Die beiden hungrigen Männer, 48 und 51 Jahre alt, wurden von den Behörden in Gewahrsam genommen. Nun drohen ihnen drastische Konsequenzen. Laut polnischem Gesetz könnten sie mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren rechnen.