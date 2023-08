Darum können aufgewärmte Nudeln tödlich sein

Im Jahr 2005 gab es einen Fall, bei dem fünf Kinder einer Familie durch den Verzehr von vier Tage altem Nudelsalat krank wurden. Das jüngste Kind starb sogar.

Gerade aufgewärmte Nudeln sind bei Studenten beliebt, dabei kann das Gericht ganz schnell tödlich sein. Anukriti Mathur, Biotechnologie-Forscherin an der Australian National University, behauptet, dass Nudelreste das Bakterium Bacillus cereus beherbergen können.

Forscherin warnt

Der Keim ist gar nicht so selten und lebt überall, wo er kann - im Boden, in Lebensmitteln oder im Darm. Einige der Bakterien können sogar positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Andere hingegen können bei falscher Lagerung eine böse Lebensmittelvergiftung verursachen. Und das schlimmste Szenario ist der Tod.

Im Jahr 2005 gab es einen Fall, bei dem fünf Kinder einer Familie durch den Verzehr von vier Tage altem Nudelsalat krank wurden. Offenbar wurde der Nudelsalat an einem Freitag zubereitet und am Samstag zu einem Picknick mitgenommen. Nach der Rückkehr vom Picknick wurde er bis Montagabend im Kühlschrank aufbewahrt und den Kindern zum Abendessen serviert. In der Nacht begannen die Kinder heftig zu erbrechen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Das jüngste Kind starb.

Die Forscherin sagte: "Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass 'B. cereus' bei immungeschwächten Menschen, Säuglingen, älteren Menschen und Schwangeren schwere und tödliche Erkrankungen wie Sepsis verursachen kann."

Sie fuhr fort: "Den meisten Betroffenen geht es im Laufe der Zeit ohne Behandlung besser. Diese Personen gehen nicht zum Arzt, um eine Diagnose zu erhalten".