Sohn wollte Asche von Vater in Wüste verstreuen: Stirbt an Hitzeschlag

James Bernard Hendricks war 66 Jahre alt und seine Familienmitglieder glauben, dass eine Kombination aus Hitze, Dehydrierung und großer Höhe ihn desorientiert hat.

Ein texanischer Mann, dessen Leiche im Arches-Nationalpark in Utah gefunden wurde, starb Berichten zufolge an einem Hitzschlag, als er unterwegs war, um die Asche seines Vaters zu verstreuen.

Wollte Asche verstreuen

Der Verunglückte, der sich "Jimmy" nannte, machte in Utah Halt, als er durch den Westen in die Sierra Nevada reiste, wo er die Asche seines Vaters auf einem Gipfel außerhalb von Reno, Nevada, verstreuen wollte, so die Schwestern.



"Jimmy" war ein erfahrener Wanderer, aber seine Wasserflasche wurde Berichten zufolge leer am Tatort gefunden.

Ranger fanden sein Fahrzeug auf einem Wanderparkplatz, nachdem Hendricks am Morgen des 1. August als vermisst gemeldet worden war, wie die Parkverwaltung mitteilte.