Frau lässt sich von Eifeturm scheiden: Liebt jetzt Zaun

Eine amerikanische Frau hatte sich 2007 dazu bekannt, dass sie sich zu leblosen Objekten hingezogen fühlt. In jenem Jahr hatte sie den Eiffelturm "geheiratet", und zwar in einer Zeremonie, die in Paris stattfand und als Verlobung bezeichnet wurde.

Liebt jetzt Zaun

Erika LaBrie, die heute 50 Jahre alt ist, ist jedoch von ihrer Beziehung zum Eiffelturm gelangweilt und fühlt sich nun zu einem Zaun hingezogen, den sie besser kennen lernen möchte. Die Frau bezeichnet sich selbst als "objectum sexuale", eine Bezeichnung für jemanden, der sich romantisch oder sexuell zu unbelebten Gegenständen hingezogen fühlt.

LaBrie war kürzlich in einem inzwischen viralen TikTok-Video zu sehen, wie sie auf einem roten Zaun sitzte und ihre Gefühle für das Bauwerk offenbarte. "Zäune sind so gefährliche Objekte für mich, weil sie in ihrer Geometrie so perfekt sind", sagt LaBrie. "Ich fühle mich definitiv physisch zu diesem Zaun hingezogen und würde ihn gerne besser kennenlernen", fügt sie hinzu.