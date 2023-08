An Kindern vergangen: Sex-Lehrerin drohen 600 Jahre Haft

Nach nur drei Verhandlungstagen kam es zum Urteil gegen die ehemalige Lehrerin.

Horror-Fall in Wisconsin, USA. Eine ehemalige Lehrerin (74) soll in den Jahren 2016 und 2017 mehrere Schüler sexuell missbraucht haben. Ganze 600 Jahre Gefängnis könnten ihr drohen! Die schockierenden Details: 25 Fälle sexuellen Missbrauchs an einem 14-jährigen Jungen. Die Taten spielten sich 2016 und 2017 ab, als Nelson-Koch an einer Privatschule tätig war.

Die Opfer wurden in den Keller gelockt, so berichtet das Wisconsin State Journal. Staatsanwältin Sarah Skiles betonte die Tapferkeit eines jungen Mannes, der im Prozess aussagte. "Die Geschworenen haben ihn gehört und Gerechtigkeit walten lassen", so Skiles.

Nach nur drei Verhandlungstagen kam es zum Urteil gegen die ehemalige Lehrerin. Bis zum 27. Oktober muss Anne N. Nelson-Koch auf das endgültige Urteil warten. Die Staatsanwaltschaft forderte Untersuchungshaft, doch Richter Richard Radcliffe lehnte ab. Überraschend setzte er die 74-Jährige mit elektronischer Fußfessel vorläufig auf freien Fuß. Das Strafmaß könnte bis zu 600 Jahre betragen.