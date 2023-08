Frau lädt zu Familienessen: Kurz darauf sind fast alle tot

Was als fröhliches Zusammenkommen begann, wandelte sich in einen Albtraum.

In einer australischen Stadt, Leongatha, ereignete sich eine unvorstellbare Tragödie: Ein Familienessen endete für vier Menschen tödlich, während eine fünfte Person um ihr Leben kämpft.

Horror-Fall

Was als fröhliches Zusammenkommen begann, wandelte sich in einen Albtraum. Die Schwiegertochter lud sowohl ihre Eltern als auch ihr Schwiegereltern zu sich nach hause zum essen ein. Kurz nach der Mahlzeit wurden alle vier Gäste mit schweren Magen-Darm-Beschwerden ins örtliche Krankenhaus eingeliefert.



Die Diagnose ließ nicht lange auf sich warten: Vergiftung. Die Opfer wurden in eine Klinik in Melbourne verlegt, doch trotz aller Bemühungen konnten die drei der vier älteren Personen nicht mehr gerettet werden. Die Polizei vermutet, dass die Familie Knollenblätterpilze gegessen hat, eine hochgiftige Pilzart. Die genauen Umstände sind jedoch noch unklar. Die Schwiegertochter steht nun unter Verdacht. "Ich habe nichts getan, ich habe sie geliebt," so die Frau.



Experten warnen vor den tödlichen Knollenblätterpilzen, die oft mit essbaren Pilzen verwechselt werden. Ein winziges Stück dieses Pilzes reicht aus, um einen Erwachsenen zu töten.