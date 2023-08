Ex-Ministerin dockte bei Tochterfirma von Ölriesen Aramco an

Bis 2022 war sie Wirtschaftsministerin, nun ist sie bei Aramco Digital.

Wien. Nach ihrem Aus als Ministerin gründete Margarethe Schramböck eine Unternehmensberatung. Nun hat sie einen zusätzlichen neuen Job gefunden: Sie ist Vorstandsmitglied bei Aramco Digital. Das Unternehmen wurde erst diesen Jänner gegründet.

Neue Aufgabe

Öl-Riese. Es ist eine Tochter des saudi-arabischen Öl-Riesen Aramco. Weltweit gilt das Saudi-Firma als zweitwertvollstes Unternehmen der Welt hinter US-Techriese Apple.

Rednerin. In ihrer neuen Tätigkeit als „Board Member“ trat Schramböck bereits als Rednerin bei Konferenzen auf. "Die digitale Wirtschaft besteht nicht nur aus E-Commerce oder anderen Dingen, an die wir vielleicht denken, sondern aus mehreren Ebenen. Wir brauchen in allen Ländern der Welt eine gute Infrastruktur, damit die Menschen an der digitalen Wirtschaft teilhaben können", so Schramböck bei der zehnten Arabisch-Chinesische Wirtschaftskonferenz