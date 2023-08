Spinne unter Sonnenblende: Fahrer verursacht Crash

Der Mann klappte die Sonnenblende wegen der tiefstehenden Sonne hinunter und entdeckte eine Spinne.

Ein 44-jähriger Fahrer geriet in einen Unfall, der von einem unerwarteten Beifahrer ausgelöst wurde – einer Spinne. Zugetragen hat sich der Crash im deutschen Werra-Meißner-Kreis.

Teurer Crash

Der Mann klappte die Sonnenblende wegen der tiefstehenden Sonne hinunter und entdeckte eine Spinne. In einem Akt von Panik und Ekel versuchte der 44-Jähriget, das ungebetene Krabbeltier loszuwerden. Doch in diesem Versuch verlor er die Kontrolle über das Lenkrad, das Auto geriet von der Fahrbahn ab und fand sein jähes Ende in einer unsanften Begegnung mit der Leitplanke.

Das Auto erlitt einen Schaden von rund 5000 Euro.