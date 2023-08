Hier stürzt Villa in die Fluten

Überschwemmungen durch Gletscherausbrüche traten erstmals 2011 in Juneau auf.

Mindestens zwei Gebäude stürzten ein und mehrere andere waren in Juneau, Alaska, gefährdet, nachdem ein großer Gletscherdammbruch am 5. August den Mendenhall-See auf Rekordhöhe steigen ließ. Die Stadt und der Bezirk Juneau riefen den lokalen Notstand aus. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Haus in die Fluten stürtzt.

Überschwemmungen durch Gletscherausbrüche traten erstmals 2011 in Juneau auf. Sie treten auf, wenn das Wasser in einem Seitenbecken des Mendenhall-Gletschers genügend Druck aufbaut, um den Gletscher zu durchbrechen, der normalerweise als Damm wirkt. Das Wasser strömt durch den Gletscher in den Mendenhall Lake und weiter in den Fluss, der dann überflutet wird.

Nach Angaben des Alaska Climate Adaptation Science Center hat die Ausdünnung des Eises in den letzten Jahrzehnten zu drastischen Veränderungen an den Gletschern in der Region geführt. Früher mündete der Suicide Glacier im Suicide Basin, wo das Hochwasser seinen Ursprung hat, in den Mendenhall Glacier. Jetzt hat sich der Suicide Glacier zurückgezogen, und das Becken ist mit Regen- und Schmelzwasser gefüllt.