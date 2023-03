'El Chapito': Bub (14) tötet auf Geburtstagsfeier acht Menschen

Ein 14-jähriger Junge, der den Spitznamen "El Chapito" trägt, wurde wegen des Mordes an acht Personen auf einer Geburtstagsparty verhaftet.

Wie die Bundesbehörde für öffentliche Sicherheit mitteilte, war der Junge, dessen richtiger Name nicht bekannt gegeben wurde, in Drogendelikte verwickelt. Der Vorfall ereignete sich am 22. Januar dieses Jahres in der Nähe von Mexiko-Stadt, bei dem acht unschuldige Menschen getötet wurden.

Der Junge fuhr auf einem Motorrad vor und eröffnete das Feuer auf eine Familie in dem benachteiligten Vorort von Mexiko-Stadt, Chimalhuacan, berichtet CBS News. Der Spitzname des Jungen, "El Chapito", ist offensichtlich eine Anspielung auf den inhaftierten Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman.

Berichten zufolge feierte die Familie zum Zeitpunkt des Angriffs, bei dem auch fünf Erwachsene und zwei Kinder verletzt wurden, eine Party in ihrem Haus. Die Bundesbehörde für öffentliche Sicherheit hat keine näheren Angaben zu den möglichen Motiven für den Anschlag gemacht.



Der Teenager war nicht die einzige Person, die im Zusammenhang mit der Schießerei verhaftet wurde; ein weiterer Mann, bekannt als "El Nono", wurde ebenfalls festgenommen.