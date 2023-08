Bub (13) findet Zahn von Megalodon am Strand

Experten konnten später bestätigen, dass es sich um einen Zahn des legendären Megalodons handelt.

Ein 13-jähriger Junge aus England hat am idyllischen Walton-on-the-Naze Strand in Essex einen sagenhaften Fund gemacht. Ben Evans, der von Fossilien begeistert ist, stieß gemeinsam mit seinem Vater Jason Evans auf einen erstaunlichen Schatz – den zehn Millionen Jahre alten Zahn eines prähistorischen Megalodon-Hais.

Hai wurde bis zu 18 Meter lang

Bereits in der Vergangenheit hatte der junge Abenteurer eine beeindruckende Sammlung kleiner Haifischzähne von der Küste eingesammelt, die für ihre prähistorischen Funde bekannt ist. Doch diesmal sollte es noch spektakulärer werden. Gemeinsam mit seinem Vater begab sich Ben auf eine spannende Expedition entlang des Strandes. Schon früh in der Morgendämmerung entdeckte er in einem kleinen Loch einen Zahn von ungefähr fünf Zentimetern Größe.

Experten konnten später bestätigen, dass es sich um einen Zahn des legendären Megalodons handelt. Dieser Riese der Meere erreichte eine Länge von bis zu 18 Metern und ist vor 3,6 Millionen Jahren ausgestorben. Ben zeigte sich von seiner Entdeckung überwältigt: "Ich war völlig schockiert. Ich habe auf YouTube gesehen, wie Leute solche Zähne an Orten wie Florida gefunden haben, aber ich hätte nie gedacht, dass ich einen in England finden würde."