4 gestrandete Surfer überlebten 38 Stunden auf hoher See

Vier australische Surfer, die nach 38 Stunden auf dem Meer gerettet wurden, haben sich nach ihrer wundersamen Rettung erstmals öffentlich geäußert und den an der Operation Beteiligten gedankt, während die Suche nach einer weiteren vermissten Person weitergeht.

Suche geglückt

Die Australier Steph Weisse, Will Teagle, Jordan Short und Elliot Foote sowie zwei ungenannte indonesische Staatsangehörige wurden am Dienstagmorgen auf ihren Surfbrettern treibend gefunden. Sie waren am Sonntag vor der Küste Sumatras im Westen Indonesiens verschwunden, nachdem ihr Boot von einem Sturm erfasst worden war.

"Wir sind wirklich froh, jetzt wieder an Land zu sein, trocken, hydriert, satt, wieder bei unseren Freunden", sagte Foote in einem Video, das CNN von einem Sprecher der Familien zur Verfügung gestellt wurde. Das Video zeigt alle vier Australier im Freien sitzend, umgeben von Grün, einige von ihnen noch in ihrer Badekleidung.

Foote bedankte sich bei der indonesischen und der australischen Regierung für die Koordinierung der Rettungsmaßnahmen und bei den Freunden der Gruppe für ihre Beteiligung an der Suche.