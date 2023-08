Frau rutscht auf Schinken aus: Verklagt Restaurant

Der Zwischenfall ereignete sich im Oktober letzten Jahres.

Eine US-Amerikanerin behauptet, in einer Bostoner Markthalle über eine Scheibe Schinken gestolpert zu sein. Jetzt verklagt sie das Restaurant auf satte 50.000 US-Dollar Schadensersatz. Die Verletzungen seien schwer, so die Klägerin.

Schinken als Stolperstein

Eine Frau aus Gilford, New Hampshire, hat in Boston vor Gericht Klage eingereicht. Sie verlangt Entschädigung für einen Vorfall in der italienischen Markthalle Eataly, bei dem sie auf einem Stück Prosciutto ausrutschte und stürzte – mit einem gebrochenen linken Knöchel als Resultat. Diese Geschichte wird von mehreren US-Medien übereinstimmend berichtet.

Der Zwischenfall ereignete sich im Oktober letzten Jahres. Laut der Klage erlitt die Frau "körperliche Verletzungen, Verlust an Lebensfreude, Schmerzen und Leiden". Zudem habe sie mehr als 7.500 Dollar für Behandlung und Therapie aus eigener Tasche bezahlen müssen.

Die Klage behauptet weiter, dass die Restaurantkette Eataly fahrlässig gehandelt habe, indem sie den Boden nicht angemessen gereinigt habe. Das Unternehmen sei dazu verpflichtet gewesen, sicherzustellen, dass der Fußboden keine unnötigen Gefahren birgt, die Räumlichkeiten in einem sicheren Zustand zu halten und vor potenziell gefährlichen Bedingungen zu warnen. Die Klägerin fordert nun mindestens 50.000 Dollar Schadensersatz.