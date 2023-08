Skandal am Trevi-Brunnen: Touristin sorgt für Empörung

Doch bevor sie ihre Flasche komplett füllen konnte, wurde sie von einem aufmerksamen Sicherheitsbeamten gestoppt.

Eine Touristin sorgte für Aufregung, als sie sich über alle Regeln hinwegsetzte und in den berühmten Trevi-Brunnen kletterte, um ihre Wasserflasche aufzufüllen. Augenzeugen filmten den skandalösen Vorfall, der sich rasch im Internet verbreitete.

Beamte stoppten die Frau

Das Video, das auf TikTok geteilt wurde, sorgt für Furore. Empörte Nutzer äußerten sich zu diesem Vorfall. Ein entsetzter Kommentator schrieb: "Wie kann jemand so dumm sein? Trinkt sie etwa das Wasser?!" Ein anderer fragte verzweifelt: "Was geht nur in manchen Köpfen vor?"

Viele lobten die Sicherheitskräfte, die schnell einschritten, während andere auf die Verantwortungslosigkeit der Touristin hinwiesen. Ein witziger Kommentar lautete: "Ich würde zahlen, um zu hören, was sie den Polizisten gesagt hat!"