Keanu Reeves wollte seinen Charakter in 'John Wick 4' sterben lassen

Der Action-Blockbuster 'John Wick 4' lies die Kinokassen klingeln. Doch wie jetzt bekannt wurde, wollte Keanu Reeves seine Figur im letzten Teil sterben lassen.

Produzent Basil Iwanyk, bekannt für "John Wick", verriet Collider, dass Keanu Reeves das Team gebeten hat, seine Figur in "John Wick: Kapitel 4" zu töten.

Produzent spricht

Diese Bitte stand im Einklang mit Reeves' Müdigkeit für die Rolle nach den Dreharbeiten. Iwanyk erzählte: "Nach dem zweiten, dritten und vierten Film ist der Prozess für Keanu so anstrengend, sowohl körperlich als auch emotional. Am Ende sagt er immer: 'Ich kann das nicht noch einmal machen', und wir können mit ihm mitfühlen. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst, weil er alles in die Rolle gesteckt hat. Er bestand darauf: 'Ich will, dass meine Figur in diesem Film endgültig getötet wird.'"

"Wir dachten uns: 'Weißt du, wir lassen eine kleine Lücke von 10 %'", stichelte Iwanyk.