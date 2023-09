Prügel-Teenie ist erst 13: Jetzt Opfer von Selbstjustiz

Brutale Schläger-Teenies attackierten einen wehrlosen Mann auf offener Straße in Villach. Ein weiterer Bursche filmte die Tat und stellte das Video ins Internet. Wie sich nun herausstellte, wurde der Teenie selbst Opfer von Selbstjustiz.

In Villach herrschte große Aufregung aufgrund eines viralen Videos, welches einen Vorfall zeigt, wo mehrere Jugendliche sichtlich grundlos einen Obdachlosen attackieren. In der Abenddämmerung in der Bahnhofstraße von Villach wurde ein mutmaßlich obdachloser Mann Opfer einer brutalen Attacke. Ein Jugendlicher, gekleidet in Weiß, näherte sich dem Mann von hinten und griff ihn ohne ersichtlichen Grund an, OE24 berichtete

Video sorgt für Aufregung

Nun klärte die Polizei den Fall auf. Bei dem Schläger handelt es sich um einen 13-Jährigen, der von der Polizei ausgeforscht wurde. Ein zweiter Bursche, der ebenfalls zugeschlagen hat, ist 17 Jahre alt. Beide kommen aus dem Großraum Villach.

Video zum Thema: Prügelteenie-Eklat in Klagenfurt - Auch Kameramann schlug zu

Entgegen der ursprünglichen Annahme fand der Angriff nicht am Wochenende vom 16. bzw. 17. September statt, sondern liegt bereits Wochen zurück. Das 66-jährige Opfer hatte den Sachverhalt damals nicht angezeigt, jedoch gab er bei seiner Anfrage an, dass er Prellungen erlitt und seine Brille beschädigt wurde.

Schläger selbst Opfer von Selbstjustiz

Der Prügel-Teenie erklärte gegenüber der Polizei, dass dem Video eine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen war. Der 13-Jährige gab weiters an, dass er aufgrund der Tat bereits wenige Tage später, also gegen Ende August 2023, von einer Gruppe von acht Jugendlichen im Alter von 15 – 18 Jahren tätlich angegriffen wurde. Im Zuge dieses Angriffs wurde er von den Jugendlichen genötigt, sich zu entschuldigen und die Verantwortung für die Tat zu übernehmen. Im Internet kursierte ein Video, welches den 13-Jährigen zeigt, wie er sich offensichtlich dafür entschuldigt, den älteren Mann attackiert zu haben.

Auch wurde der 13-Jährige an seiner Wohnadresse aufgesucht und von einem weiteren Jugendlichen ins Gesicht geschlagen. Die Polizei führt weitere Erhebungen durch.