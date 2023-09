Beim Waffe reinigen: Ex-Cop erschießt Mutter (30)

Die Kugel durchbrach ein Fenster in Patricks Haus und traf schließlich das Küchenfenster von Lucia.

Eine 30-Jährige Slowakin wurde Opfer eines tragischen Unfalls. Lucia P. befand sich in ihrer Wohnung, die sie mit ihrem Ehemann Pavol und ihrem dreijährigen Kind teilte.

Schuss löste sich

Etwa 200 Meter entfernt, in einem anderen Haus, war der ehemalige Polizist Patrick (48) am Sonntag damit beschäftigt, seine Jagdwaffe zu reinigen, als plötzlich eine Patrone steckenblieb. In einem verzweifelten Versuch, das Problem zu beheben, löste sich unglücklicherweise ein Schuss.

Die Kugel durchbrach ein Fenster in Patricks Haus und traf schließlich das Küchenfenster von Lucia. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als hätte sie Glück gehabt, denn die Kugel traf sie nicht sofort. Sie prallte gegen den Wasserhahn in der Spüle, bevor sie zurückprallte und schließlich Lucia traf.

Die Verletzung war aufgrund der Verformung der Kugel äußerst schwerwiegend. Der Schütze, Patrick, rannte nach dem Vorfall aus seinem Haus und suchte nach dem Ursprung des Schusses. Als er erfuhr, was passiert war, brach er zusammen. Berichten zufolge wird er nun in eine Psychiatrie eingeliefert und mit starken Medikamenten ruhiggestellt.

Die Polizei hat trotz der Anzeichen eines tragischen Unfalls ein Mordverfahren eingeleitet.