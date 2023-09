Ekel-Alarm: Schüler beißt lebender Maus wegen Wette Kopf ab

Der Vorfall soll seinen Ursprung in einer absurd anmutenden Wette gehabt haben, bei der der Schüler die Herausforderung annahm, das noch lebende Nagetier in den Mund zu nehmen.

Die französische Zeitung Le Parisien hat verstörende Fotos veröffentlicht, die einen jungen Mann zeigen, wie er eine kleine weiße Maus in den Mund nimmt und sie zu kauen beginnt. Berichten zufolge gehörte das Tier einem Mitschüler, der es bei einer Party von Gymnasiasten und angehenden Studenten der Universität Marseille mitgebracht hatte.

Horror-Fall

Der Vorfall soll seinen Ursprung in einer absurd anmutenden Wette gehabt haben, bei der der Schüler die Herausforderung annahm, das noch lebende Nagetier in den Mund zu nehmen. Doch die Situation eskalierte, als der junge Mann die Maus offenbar zerkaut und getötet hat, was bei den schockierten Partygästen Entsetzen auslöste.

Zeugen der brutalen Tat wandten sich daraufhin an die französische Tierschutz-Organisation "30 Millions d'amis" ("30 Millionen Freunde" auf Deutsch) und übermittelten ihnen Aufnahmen des verstörenden Vorfalls. Die Tierschutzgruppe hat inzwischen Anzeige wegen "Grausamkeit und schwerer Misshandlung mit Todesfolge" erstattet.

Die genauen Altersangaben der Beteiligten sind derzeit nicht bekannt. Die Schulleitung äußerte sich zu dem Vorfall als "schockierend", wollte jedoch keine weiteren Details preisgeben, da sich die Tat auf einem "Trinkgelage außerhalb der Schule" ereignet habe.