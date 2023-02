Nach Superbowl-Auftritt: Rihanna will neues Album veröffentlichen

Rihanna hat in einem aktuellen Interview verraten, dass sie ihr neues Album irgendwann in diesem Jahr veröffentlichen möchte

Im Gespräch mit der britischen Vogue erklärte Rihanna, dass sie nie mit der Musik aufgehört hat, obwohl sie seit ANTI (2016) kein Album mehr veröffentlicht hat. Sie erklärte, dass sie auf ihren Katalog unveröffentlichter Musik zurückgreifen wird.

Ihr neuntes Studioalbum soll wohl noch im Jahr 2023 erscheinen. "Ehrlich gesagt wäre es lächerlich, wenn es nicht dieses Jahr erscheint. Aber ich will einfach Spaß haben. Ich will einfach nur Musik machen und Videos drehen. Und ich brauche die richtige Hintergrundmusik zu den visuellen Eindrücken. Ich kann nicht einfach ein Video drehen", so Rihanna.

Ewig wollte Rihanna auch nicht auf das Album warten. "Ich habe gemerkt, wenn ich weiter warte, bis es sich richtig und perfekt und besser anfühlt, wird es vielleicht ewig dauern und vielleicht kommt es nie raus und nein, darauf habe ich keinen Bock. Also will ich spielen. Und mit spielen meine ich, dass ich meine Ideen in meinem Kopf habe, aber ich kann sie noch nicht laut aussprechen."