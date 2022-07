Wal verschluckt beinahe aus Versehen ganzes Boot

Die Bilder zeigen, dass sowohl der Wal als auch das Paar an Bord des Kajaks riesiges Glück hatten. Der große Wal schwamm in Kalifornien unter einem Kajak durch, als das Tier jedoch auftauchte verschluckte der Wal beinahe das Boot.

"Ich sah den großen Fischschwarm und den großen Köderball aus dem Wasser auftauchen. Ich sah den Wal auftauchen. Ich dachte: 'Oh, nein! Er ist zu nah.' Plötzlich hob ich ab, und ich war im Wasser", sagte McSorley gegenüber KMPH. "Der Wal war buchstäblich direkt vor meinem Gesicht", sagte Cottriel.

"Ich dachte mir: 'Ich werde schieben. Als ob ich einen Wal aus dem Weg schieben würde! Das war der verrückteste Gedanke. Ich dachte: 'Ich bin tot. Ich bin tot.' Ich dachte, er würde auf mir landen. Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich unter Wasser bin." Glücklicherweise konnte das Duo unverletzt entkommen, obwohl es nach dem Kentern kurz unter Wasser war, bevor es wieder auftauchte.

Normalerweise ernähren sich Buckelwale von kleinen Fischen.

Talk about a close call! Two kayakers were almost swallowed by a breaching humpback whale ???? off Avila Beach, CA. It capsized the kayak but luckily they are okay. Check it out from two amazing points of view. pic.twitter.com/D6VvyA211H