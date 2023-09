13 Finger und Zehen: Alle lieben dieses Wunder-Baby

Die Familie des Neugeborenen ist jedoch voller Freude und hat eine spirituelle Deutung für die ungewöhnliche Erscheinung des Babys.

Ein außergewöhnliches Ereignis hat die Gemeinde Kaman in Rajasthan, Indien, in Aufregung versetzt, als vor Kurzem ein Baby mit sieben Fingern an jeder Hand und sechs Zehen an jedem Fuß zur Welt kam. Die Ärzte diagnostizierten eine seltene genetische Anomalie namens Polydaktylie.

Ärtze sehen kein Problem

Dr. BS Soni, der in dem Gesundheitszentrum arbeitet, in dem das Baby geboren wurde, beruhigt jedoch die besorgten Gemüter: "Es ist in keiner Weise schädlich, so viele Finger zu haben, aber es handelt sich um eine genetische Anomalie. Ansonsten ist das Mädchen absolut gesund."

Die Familie des Neugeborenen ist jedoch voller Freude und hat eine spirituelle Deutung für die ungewöhnliche Erscheinung des Babys. Sie glauben, dass das Kind die reinkarnierte Hindu-Göttin Dholagarh Devi ist, deren Tempel sich ebenfalls in Rajasthan befindet.

Finger könnten per OP entfernt werden

Trotz der Freude in der Familie bleibt die Frage offen, ob die zusätzlichen Finger und Zehen des Babys in Zukunft chirurgisch entfernt werden. Dies ist üblicherweise notwendig, da sie später in der Entwicklung des Kindes gesundheitliche Probleme verursachen können. Normalerweise erfolgt die Entfernung zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr des Kindes.

Polydaktylie, so die Ärzte, ist eine vererbte genetische Störung, die bereits in der Entwicklung des Fötus im Mutterleib auftritt, wenn sich die Finger des Kindes übermäßig entwickeln.