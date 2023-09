Millionär fährt in Garage: Dann wird ihm sein Aston Martin gestohlen

Das maskierte Duo rannte hinter dem Hausbesitzer her, als er den teuren Sportwagen in seine Garage fuhr.

Zwei Diebe haben einem Mann am Sonntag einen Aston Martin gestohlen, als er den Wagen gerade in seine Garage in einem wohlhabenden Viertel von Connecticut fuhr, wie Aufnahmen zeigen.

Das maskierte Duo rannte hinter dem Hausbesitzer her, als er den teuren Sportwagen in seine Garage in Westport fuhr, und zerrte ihn kurz vor 16 Uhr aus dem blauen Cabrio, wie aus einem von der Polizei in Westport veröffentlichten Video hervorgeht.

Hier das Video zum Überfall

Zunächst forderten die Autoknacker den Mann auf, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Als er sich weigerte, zog einer von ihnen ihn heraus und warf ihn auf den Boden seiner Garage, wie aus dem von einer Ring-Kamera aufgenommenen Clip hervorgeht. Während der Hausbesitzer mit den Verdächtigen kämpfte, schrie er, dass jemand im Haus die Polizei rufen solle.



Die beiden flüchteten mit dem Aston Martin. Sie folgten ihrem Opfer vermutlich in einem gestohlenen dunkelblauen BMW zu seinem Haus in der Bayberry Lane, so die Polizei von Westport. Der Autobesitzer erlitt leichte Verletzungen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab, so die Polizei.