Drag-Queen masturbierte in aller Öffentlichkeit

Ein peinlicher Vorfall hat die umstrittene Travestiegruppe 'Sisters of Perpetual Indulgence' erschüttert. Clinton Monroe Ellis-Gilmore, auch bekannt als "Queen Bethe C-khim," wurde letzten Monat in einem kalifornischen Park dabei erwischt, wie er sich in seinem Lastwagen selbstbefriedigte. Die Polizei griff ein, als Ellis-Gilmore keinerlei Versuch unternahm, seinen obszönen Akt zu verbergen.

Anklage erhoben

Laut dem Sheriff-Büro von Humboldt County verbrachte Ellis-Gilmore etwa eine Stunde mit dieser unangebrachten Handlung im Table Bluff County Park in Loleta. Die Tatsache, dass dies bei Tageslicht geschah, erregte zusätzliches Aufsehen. Die Polizei nahm ihn schließlich in Handschellen fest.

Ellis-Gilmore wird nun wegen unsittlicher Entblößung angeklagt und könnte mit bis zu sechs Monaten Gefängnis, einer Geldstrafe von 1.000 Dollar und der Verpflichtung, sich als Sexualstraftäter zu registrieren, bestraft werden.