Jets rammen sich auf Landebahn gegenseitig

Am heutigen Dienstagmorgen ereignete sich eine Kollision am Flughafen der beliebten Urlaubsinsel Mallorca. Ein Flugzeug der spanischen Fluggesellschaft Air Europa kollidierte auf dem Rollfeld mit einer Condor-Maschine, die auf dem Weg nach Frankfurt am Main war.

Augenzeugenberichten zufolge stieß der Jet von Air Europa mit seiner linken Tragfläche gegen das Heck des Condor-Flugzeugs und beschädigte dabei offenbar erheblich ein für den Flug unverzichtbares Bauteil, das sogenannte Winglet.

Zur Zeit des Vorfalls war die Condor-Maschine, Flug DE1773, kurz vor dem geplanten Start nach Frankfurt gegen 9.10 Uhr voll besetzt mit 268 Passagieren. Die genaue Ursache des Zusammenstoßes ist noch nicht bekannt.

Sofort nach dem Vorfall rückten die Feuerwehr und Rettungskräfte in großer Zahl aus und umkreisten die beiden betroffenen Flugzeuge. Glücklicherweise brach kein Feuer aus, dennoch wurden die Passagiere gebeten, vorerst in ihren Sitzen zu verharren. Erst etwa zwei Stunden nach dem Zusammenstoß konnten sie die Flugzeuge sicher verlassen.