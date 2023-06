Held kletterte brennendes Gebäude hoch, um 25 hilflose Hunde zu retten

Ein Obdachloser wird als Held gefeiert, nachdem er ein dreistöckiges Gebäude, das in Flammen stand, hochgeklettert ist und 25 Hunde gerettet hat, die auf dem Dach gefangen waren.

Das Feuer brach zunächst in einer Recyclinganlage in der Stadt Gamarra in Lima aus und griff am Freitag auf das Wohngebäude über. Ein Video der waghalsigen Rettungsaktion zeigt, wie der junge Mann über das Balkongeländer einer Wohnung im dritten Stock rutscht und dann ein Fenster einschlägt, während die Anwohner ihn anfeuern.

???????????????? | ¡HÉROE! Un hombre salvó a 25 perritos de un incendio que alcanzó a un refugio de animales en Cercado de Lima, Perú. pic.twitter.com/LUaETXOcoh — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

Wahrer Held

Anschließend kletterte Arias auf den Fenstersims und machte sich auf den Weg zur Dachfassade, als der letzte der 25 Hunde vor dem starken Rauch davonkroch. Dann erreichte er die Ecke des Gebäudes, wo der Hund auf einer Säule stand, und schnappte ihn, bevor er ihn einer Menschenmenge auf dem Bürgersteig zuwarf.

Eine der acht Feuerwehreinheiten, die den Brand bekämpften, stellte eine Leiter auf, die bis zum Balkon des zweiten Stocks reichte, aber Arias entschied sich stattdessen, auf den Boden zu springen. Das Adrenalin hat mich ang