Andrew Tate wegen Vergewaltigung und Menschenhandel angeklagt

Der umstrittene Influencer Andrew Tate ist in Rumänien wegen Vergewaltigung, Menschenhandel und Bildung einer organisierten Verbrecherbande zur sexuellen Ausbeutung von Frauen angeklagt worden.

Auch sein Bruder Tristan und zwei weitere Personen sind angeklagt. Alle haben die Vorwürfe bestritten. Die Tate-Brüder wurden erstmals im Dezember in ihrem Haus in Bukarest verhaftet. Im März wurden sie auf Anordnung eines rumänischen Richters von der Untersuchungshaft in den Hausarrest verlegt.

Mehrere Opfer

In der Anklageschrift werden sieben mutmaßliche Opfer genannt, die von den Brüdern Tate mit falschen Versprechungen von Liebe und Heirat angeworben wurden. Die mutmaßlichen Opfer wurden später in Gebäude im Kreis Ilfov in Rumänien gebracht, wo sie eingeschüchtert, ständig überwacht und kontrolliert und zu Schulden gezwungen wurden, heißt es in einer Erklärung der rumänischen Staatsanwaltschaft.

Die Angeklagten sollen die Frauen dann gezwungen haben, an pornografischen Aufnahmen mitzuwirken, die später in den sozialen Medien verbreitet wurden. Einem Angeklagten wird vorgeworfen, eine Frau im März 2022 zweimal vergewaltigt zu haben, heißt es in der Erklärung weiter.

Das Medienteam der Gebrüder Tate erklärte: "Obwohl diese Nachricht zweifellos vorhersehbar ist, ergreifen wir die Gelegenheit, die sich dadurch bietet, um ihre Unschuld zu beweisen und ihren Ruf zu verteidigen."