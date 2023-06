Vier Tage lang in Schlinge gefangen: Albino-Elefant gerettet

Ein Albino-Elefantenkalb wurde aus einer barbarischen Schlinge gerettet, in der es vier Tage lang gefangen war, wie es heißt.

Das Kalb erlitt durch die Falle schreckliche Verletzungen, darunter eine Joker-ähnliche Narbe im Gesicht und schwere Risswunden an der Rückseite der Ohren und am Hals. Der junge Elefant, ein Weibchen namens Khanyisa, wurde mit einer einzigartigen rosa Hautfarbe geboren, im Gegensatz zu der grauen Farbe, die die Tiere normalerweise haben.

Schwere Verletzungen

Es heißt, sie sei in einem privaten Reservat nahe der Grenze zum Krüger-Nationalpark in Südafrika in der Schlinge verfangen worden. Khanyisa war ganz allein, als sie gefunden wurde, und hatte schreckliche Wunden erlitten. Neben Risswunden an Ohren und Hals hatte sich die Schlinge um ihr Gesicht gewickelt und in beide Wangen und den Mund geschnitten. Die Verletzungen des Kalbs waren so schlimm, dass Maden begannen, das verwesende Fleisch zu fressen, wodurch sich klaffende Löcher in ihrem Mund auftaten.

Glücklicherweise wurde Khanyisa von dem Elefantenwaisenhaus Hoedspruit Elephant Rehabilitation and Development (HERD) aus ihrer misslichen Lage gerettet. In ihrem neuen Zuhause befindet sie sich auf dem Weg der Besserung.

Sue Howells, die mit HERD zusammenarbeitet, sagte: "Sie sah so unschuldig, zerbrechlich und rein aus, und doch so mutig - eine einzigartige Schönheit, die von Menschenhand traurig verstümmelt worden war. Wir wussten, dass wir ihr helfen und sie beschützen und ihr einen Ort der Sicherheit geben mussten, damit sie nie wieder ein solches Trauma erleiden muss. Sie ist unglaublich widerstandsfähig und hat einen scheinbar unzerbrechlichen Geist. Ihre süße, zerbrechliche und nachdenkliche Persönlichkeit scheint durch ihre Zähigkeit hindurch, trotz allem, was sie in so jungen Jahren durchgemacht hat."