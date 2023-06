Beschwerten sich: Starkoch verbannt ALLE Veganer aus seinem Lokal

Ein Koch hat Veganern den Zutritt zu seinem Restaurant verboten, nachdem ein Streit mit einer unzufriedenen Kundin entstanden ist.

Der im Vereinigten Königreich geborene Starkoch John Mountain hat auf Facebook eine Mitteilung veröffentlicht, in der es heißt: Leider haben alle Veganer aus Gründen der psychischen Gesundheit ab sofort Hausverbot im Fyre. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis."

Frau mit Essen nicht zufrieden

Fyre ist das Restaurant, das Mountain im nördlichen Vorort Connolly von Perth in Australien betreibt. In einer Erklärung in den sozialen Medien erklärte er, warum Veganer nicht mehr willkommen sind. "Ein junges Mädchen meldete sich bei mir und sagte, sie käme ins Restaurant... und fragte, ob es vegane Optionen gäbe", sagte er. "Das war mein einziges Manko... Ich sagte, ich würde ihr entgegenkommen, ich sagte, wir hätten Gnocchi, Gemüse... und das war's."

© Instagram/JohnMountain

An dem fraglichen Samstag sagte Herr Mountain, er habe den Wunsch der Frau vergessen, weil er mit der Bewirtung einer privaten Feier beschäftigt gewesen sei. Am Sonntag reichte die junge Frau eine Beschwerde ein. "Meine einzige Option war das Gemüsegericht... es war okay, aber nicht sättigend... und ich war schockiert, als ich sah, dass es 32 Dollar kostete", schrieb sie in ihrer Beschwerde über eine direkte Facebook-Nachricht, wie PerhNow berichtet. "Ich denke, dass es heutzutage unglaublich wichtig ist, dass Restaurants jedem gerecht werden können, und nicht in der Lage zu sein, tatsächlich pflanzliche Gerichte anzubieten, zeigt Ihre Unzulänglichkeiten als Küchenchef", so die Frau weiter.

Koch platzt der Kragen

Danach platzte dem Koch der Kragen:" Was die Tatsache angeht, dass Veganer/Vegetarier eine sehr kleine Minderheit sind, vor allem in den nördlichen Vororten, versuche ich, allen anderen entgegenzukommen", begann die Antwort. "Danke für Ihre negative Bewertung... bitte teilen Sie uns Ihre schlechten Erfahrungen mit und ich freue mich darauf, Sie nicht mehr wiederzusehen. Du und deine Veganer-Kollegen können alle gehen und ihre Gerichte in einem anderen Lokal genießen. Du hast jetzt Hausverbot."

Er bekräftigte sein Verbot in einem Beitrag, in dem er auf einen verärgerten Verfasser von Google-Bewertungen antwortete. "Aber wenn ihr schönen Veganer euch zusammentun wollt, um über mein Geschäft zu lästern, dann viel Glück, macht weiter, mal sehen, was meine Kunden denken", schrieb er. "Und von nun an sind ALLE Veganer aus meinem Restaurant verbannt. Vielen Dank für Ihre ekelhafte Kritik."

Herr Mountain sagte gegenüber PerthNow, dass die negativen Bewertungen "dem Geschäft wirklich schaden. F*** Veganer ernsthaft... Ich bin fertig. Am Ende des Tages ist es nicht das, was ich tun möchte, sie können sich verpissen," so der Koch weiter.