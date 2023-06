Mann stellte Doktorarbeit nach 65 Jahren fertig

In einem erstaunlichen Akt der Hartnäckigkeit und Hingabe hat ein 90-jähriger Pater an der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck seine vor 65 Jahren begonnene Doktorarbeit erfolgreich abgeschlossen.

Pater Augustin Schmied hat damit einen bemerkenswerten Rekord aufgestellt und gilt als ältester Doktorand, der jemals an dieser Universität sein Doktoratsstudium beendet hat. Schon im Studienjahr 1957/1958 begann Pater Augustin Schmied seine Dissertation unter der Leitung des renommierten Theologen Karl Rahner. Obwohl sein ursprünglicher Doktorvater im Jahr 1984 verstarb, war die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Innsbruck bereit, seine vollständige Doktorarbeit anzunehmen und zu bewerten.

Überzeugte Prüfer

Bei der Verteidigung seiner Dissertation am 11. Mai 2023 beeindruckte Pater Schmied sowohl mit seinem Vortrag als auch mit seiner Fähigkeit, in der anschließenden Diskussion mit den anwesenden Professoren brillant zu argumentieren. Seine umfangreiche und fundierte Sachkenntnis sowie seine Fähigkeit, das Thema klar und verständlich zu präsentieren, überzeugten die Prüfer.

Die Vollendung seiner Arbeit wurde von anderen Verpflichtungen des Ordens verzögert. Pater Schmied war Dozent an der Redemptoristenhochschule, am Institut für Lehrerfortbildung in Gars am Inn in Bayern, Schriftleiter und Mitherausgeber der Zeitschrift "Theologie der Gegenwart", Buchautor, Seelsorger und Dozent sowie wissenschaftlicher Berater des Studienprogramms "Theologie im Fernkurs" in Würzburg.

Die nun abgeschlossene Arbeit behandelt das Verhältnis von explizit formulierten christlichen Glaubensüberzeugungen und deren Beziehung zum impliziten Glauben, der sich beispielsweise in Vertrauen, Riten, Intuition und Solidarität äußert. Die Veröffentlichung der Dissertation steht bereits in den Startlöchern.