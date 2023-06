OnlyFans-Starlet gab 30.000 € für Busen-OPs aus

Eine Angestellte in der Erotikbranche, die 30.000 Euro für drei Brustvergrößerungen als Teil ihrer "Bimbofizierung" ausgegeben hat, sprach über die Reaktionen, die sie in der Öffentlichkeit erhält.

Maddison Fox aus Surrey hat sich der Erotikbranche zugewandt, nachdem sie ihren Job verloren hatte. Sie hat ihr Aussehen verändert, indem sie Tausende von Euros für kosmetische Chirurgie und Schönheitsbehandlungen ausgegeben hat. Doch trotz der unerwünschten Aufmerksamkeit liebt die Schönheit aus Surrey ihre puppenhafte Ästhetik und erwägt sogar eine brasilianische Gesäßstraffung.

Will immer mehr OPs

Die glamouröse 30-Jährige sprach mit dem Daily Star darüber, was sie zu ihrer Verwandlung inspiriert hat und welche positiven und negativen Auswirkungen diese hatte. "Weil ich anders aussehe, sehen mich die Leute an, als wäre ich ein obskures Wesen, das wie ein Außerirdischer die Straße entlangläuft. Es ist eine seltsame Erfahrung, aber ich kann gut abschalten, und es ist mir wirklich egal, was die Leute denken, denn sonst würde ich sicher nicht so aussehen. Ich denke, es bringt manchmal das Schlimmste in anderen Menschen zum Vorschein, wenn ich selbstbewusst in meiner Haut bin und mein Aussehen genieße."

© maddisonfox__/Instagram

"Ich kann nur vermuten, dass es daran liegt, dass die meisten Menschen auf dieser Welt, vor allem im Westen, mit sich selbst und vor allem mit ihrem Körper nicht zufrieden sind. Wenn sie also jemanden sehen, der selbstbewusst und glücklich mit seinem Aussehen ist, löst das eine Reaktion aus."

Sie beschrieb, dass sie sich "wertlos" fühlte und keine Identität hatte, nachdem sie nach dem Ende der Partnerschaft wieder bei ihrer Mutter eingezogen war. Wenn sie sich Bilder von früher anschaut, ist das für sie "schmerzhaft", und sie beschrieb, dass sie in ihrem alten Ich "Angst und Unbehagen" sah, obwohl sie zugab, dass sie damals noch schön war. Über ihren neuen Stil sagte sie uns: "Es nennt sich Bimbofizierung und ich habe gemerkt, dass ich den Look liebe und ich wollte plastischer werden und von da an ging es weiter. Ich fing an, in der Erotikbranche erfolgreich zu sein, und das hat mein Leben komplett zum Besseren verändert."

© maddisonfox__/Instagram

"Es ist der Prozess der Suche nach dem, was man als Perfektion empfindet. Es ist plastisch, verändert, hyper-feminin, Kurven, große Brüste, schmale Taille, hohe Absätze, langes Haar, glamouröses Make-up, Nägel, Wimpern, Lippenauffüller, Botox, was auch immer. Es braucht Zeit und Hingabe und man muss sich dafür interessieren. Ich glaube, es gibt eine Grenze, ab der es nicht mehr nur ein Hobby ist, sondern man süchtig nach Operationen wird."